Lorenzo Insigne, anche ieri, ha saputo trascinarsi la squadra sulle proprie spalle e, fin quando è stato in campo, ha saputo disegnare dei veri e propri cioccolatini, e da uno di questi(il classico “tir a giro”), anche grazie alla complicità di Szczesny, che non ha trattenuto il pallone.

Purtroppo il capitano è uscito per infortunio, e questa è l’unica brutta notizia nella serata in cui il capitano ha raggiunto un nuovo record: con la partita di ieri, Insigne ha raggiunto quota 400 presenze con la maglia azzurra in tutte le competizioni.

Al momento è il quarto all time, dietro a Hamsik(520), Bruscolotti(511) e Juliano(505). E chissà che non li possa superare in futuro.