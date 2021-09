Anche oggi, la Protezione civile, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha fatto il bollettino odierno raccogliendo i dati in tutta l’Italia; è importante leggere questi dati per capire e individuare l’andamento del contagio.

Questi i dati odierni:

Nuovi Positivi: 4664(-12,2%)

Decessi: 34(-30,6%)

Guariti: 4922(-12,1%)

Soggetti attualmente positivi: 127334

Incremento dei soggetti attualmente positivi: -292(-12,2%)

Tamponi: 267358

Rapporto Nuovi Positivi/Tamponi: -14,7%

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 876.310 + 449 casi (ieri +596 casi)

Veneto 461.964: +465 casi (ieri +506 casi)

Campania 450.673: + 371 casi (ieri +449 casi )

Emilia-Romagna 417.795 : +453 casi (ieri +499 casi )

Lazio 379.020:+ 323 casi (ieri +362 casi )

Piemonte 375.319 + 228 casi (ieri +232 casi)

Toscana 276.793: + 431 casi (ieri +429 casi)

Sicilia 288.711 : + 885 . casi (ieri +770 casi )

Puglia 265.994: + 127 casi (ieri +222 casi)

Friuli-Venezia Giulia 112.344: +61 casi (ieri +118 casi)

Marche 25.153 : +130 casi (ieri +124 casi )

Liguria 111.305: + … casi (ieri +98 casi)

Abruzzo …: + 97 casi (ieri +85 casi)

Calabria 80.912 : + 229 casi (ieri +278 casi)

P. A. Bolzano 75.941: + 94 casi (ieri +59 casi )

Sardegna 74.160: +76 casi (ieri +114 casi)

Umbria 62.827: + 86 casi (ieri +87 casi)

P. A. Trento 47.878: +… casi (ieri +41 casi)

Basilicata 29.489: + 46 casi (ieri +39)

Molise 14.412: + 19 casi (ieri +5 casi)

Valle d’Aosta12.054 + 1 casi (ieri +1 casi)