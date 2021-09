ADL fiero: “Gli entusiasmi si devono avere: è un buon inizio”

“Gli entusiasmi si devono avere: è un buon inizio”.

Così Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli-Juventus ha voluto commentare la vittoria degli azzurri che da entusiasmo sì, ma anche nuove consapevolezze, forse quelle che mancavano al Napoli di un anno fa, e che ora ha ritrovato con forza.

Sulla scia dell’entusiasmo ieri proprio il patron azzurro ha dichiarato:

“Devo ringraziare Spalletti perché ha quadrato la squadra, dandogli un gioco molto interessante: non ha fantasmi nel suo

ego, è un uomo felice e appagato come non sono altri. E ringrazio i ragazzi e il mio dodicesimo uomo: i tifosi“.

Una dimostrazione ancora forte che ADL c’è, non parla spesso – anzi – guarda da lontano il Napoli e per certi versi sembra davvero tutto troppo bello.

“Abbiamo condotto la partita dall’ inizio alla fine e avremmo potuto anche vincere 2-0 senza l’ errore

iniziale”.

Nelle parole del presidente c’è fierezza, forse un eccesso di sicurezza, ma ogni tanto ci può stare, alla fine è anche bello il personaggio di ADL.

Poi, il finale sul Leicester: “Il problema da risolvere è farsi accettare da Boris Johnson. Stamattina ho parlato

con l’ Uefa, con Marchetti, e mi ha rasserenato”.