ADL e Insigne: segnali di disgelo in vista del rinnovo

Una vittoria che da morale, che scalda i cuori e gli animi dei tifosi, ma anche di Insigne. Nonostante il capitano del Napoli sia uscito anzitempo causa infortunio, la voglia di festeggiare è tanta. Voglia di festeggiare e…chissà anche di rinnovare. Ora però non esageriamo, fermiamoci un attimo è rimettiamo i pezzi del puzzle in ordine. Il mercato ormai da quasi due settimane ha chiuso i battenti, il rinnovo di Insigne non è arrivato ma per questo c’è tempo. Forse il tempo è già arrivato, ma si inizia con calma, i primi segnali di disgelo pare siano già arrivati e un primo approccio fra ADL e Pisacane c’è stato.

Come scrive anche il ‘Mattino’ in edicola: “C’è un futuro ancora più vicino, si chiama Lorenzo Insigne. Ieri,

prima della gara contro la Juve, il presidente ha incontrato allo stadio l’ agente di Lorenzo. Un abbraccio e una lunga

chiacchierata con il mercato sullo sfondo. Perché di rinnovo non si è parlato, non era quella la sede opportuna per

farlo, ma intanto è stato il primo passo per un disgelo tra De Laurentiis e l’ entourage del giocatore. È stato proprio il

presidente ad avvicinarsi al procuratore di Insigne per un saluto, un gesto che può voler dire tanto viste le ruggini

estive“.

Un gesto che quindi vale più di mille parole, forse quelle al ‘Miele’ di ADL nei confronti della squadra, con un pensiero sempre rivolto al suo capitano, che inevitabilmente fa piacere.