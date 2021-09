Sky – Dibattito acceso tra Allegri e Spalletti: “Tu fai casino con l’arbitro”

Come riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky, in sala stampa c’è stato un alterco abbastanza vivace tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri davanti a tutti i giornalisti. Tutto sarebbe partito dall’allenatore della Juventus che avrebbe accusato il tecnico azzurro di fare casino con l’arbitro e l’allenatore di Certaldo si sarebbe imbestialito, sostenendo:

“Io faccio casino con l’arbitro? Sta roba non si può sopportare, ditemi quando l’avrei fatto perchè veramente non si può sopportare. Io volevo salutare Allegri, l’ho rincorso nello spogliatoio e sono andato a salutarlo all’inizio nella sua panchina. Alla fine è andato via e non mi ha salutato, ma non ci sono state frizioni. Io con Allegri ho sempre perso, per una volta che vinco mi vuole fare la morale?“