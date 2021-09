Si avvicina il fischio d’inizio al Maradona per il big-match tra Napoli–Juventus. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe un ballottaggio in attacco tra Lozano e Politano. Quest’ultimo è decisamente in vantaggio sul messicano. Il ballottaggio più acceso è quello tra Zielinski ed Elmas. Il polacco sta bene fisicamente ma non ha i 90 minuti nelle gambe, mentre Elmas, rientrato soltanto ieri, ha dato garanzie dal punto di vista fisico e dovrebbe partire dal 1′.