MONDONAPOLI TV – Vi aspettiamo alle 17 con il pre partita di Napoli-Juventus!

MondoNapoli TV vi aspetta alle 17:00 sulle nostre piattaforme Facebook, Twitch e Youtube per il prepartita di Napoli-Juventus.

Partita sempre caldissima tra le due compagini e sicuro anche oggi regalerà spettacolo ed emozioni ai tifosi.

Commenteremo insieme le scelte ufficiali dei due allenatori (Allegri e Spalletti) e potrete interagire esprimendo la vostra opinione in merito nei commenti.

Daremo, come sempre, i nostri pronostici a fine gara e aspetteremo i vostri per leggerli in diretta.

Vietato mancare, vi aspettiamo!!

