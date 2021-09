Infortunio Insigne, la prima diagnosi: “Trauma contusivo al ginocchio destro”

E’ arrivata la prima diagnosi per l’infortunio rimediato da Lorenzo Insigne durante la gara di questa sera contro la Juventus vinta per 2-1. La SSC Napoli ha diramato una nota ufficiale in cui spiega che

“Lorenzo Insigne, uscito nella ripresa per infortunio durante il match contro la Juventus, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro”.

Come annunciato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, il Napoli potrebbe decidere di effettuare degli esami strumentali più specifici per approfondire l’entità dell’infortunio. Non dovrebbe, quindi, trattarsi di nulla di grave ed il capitano azzurro potrebbe esserci per le prossime gare contro Leicester e Udinese.