Il Napoli manda un messaggio ai tifosi: “Sappiamo che siete con noi!”

La SSC Napoli ha voluto inviare un messaggio, tramite il proprio profilo twitter, ha tutti i tifosi della squadra azzurra. Infatti la società ha voluto sottolineare l’importanza dei tifosi per i giocatori e ha voluto ringraziargli pubblicamente per il grande tifo. Di seguito il messaggio: “Noi giochiamo spinti dai nostri meravigliosi tifosi, da tutti voi! Da chi viene allo stadio e da chi resta a casa. Vogliamo dire a tutti quelli che stasera non potranno esserci, che sentiremo ogni vostro grido di incitamento. Sappiamo che siete con noi!“

💙 Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/SMfjmmKuPP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 11, 2021