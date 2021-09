ADL: “Felice di aver scelto Spalletti, è un allenatore felice e appagato. Vi svelo il suo miglior pregio. Osimhen e Ospina saltano il Leicester? Vi spiego…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato al termine della grande vittoria del Napoli contro la Juventus al Maradona. Ecco quanto evidenziato da MondoNapoli:

Cosa significa questo +8 sulla Juventus?

È un buon inizio, devo fare i complimenti a Spalletti perché ha dato un gioco molto interessante a questa squadra. Siamo stati sempre arrembanti, dall’inizio alla fine. Dispiace per l’errore iniziale sul gol subito, questa era una partita da vincere 2-0!

Ringrazio Spalletti, la mia squadra e i tifosi che sono stati straordinari.

È un Campionato tutto da vivere, noi quest’anno combattiamo contro il Covid, contro le istituzioni nazionali e internazionali. Non è possibile fare tutte questa partite all’anno. A me fa piacere andare a giocare contro il Leicester, il calcio inglese è davvero bello e gli arbitri non interrompono mai il gioco, un po’ come stasera.

Ora dobbiamo risolvere il problema con il premier inglese, sarebbe assurdo giocare senza Osimhen e Ospina. Oggi ho parlato a lungo con Marchetti, mi ha detto che il mio messaggio inviato alla UEFA è stato inoltrato anche al governo inglese insieme a quelli di altre squadre.

Per fortuna l’EL gioca il giovedì, abbiamo più giorni a disposizione per sperare in una decisione diversa”.

Come gestirete l’entusiasmo?

“L’entusiasmo si deve avere, altrimenti sarebbe una vita noiosa. Ho scelto Spalletti perché è un uomo ordinato e diligente, ma soprattutto gestisce tutto con fermezza. Non ho nulla da eccepire, è una persona che non si offende e con la quale si può sempre parlare. Non ha fantasmi nel suo ego, dorme tranquillo. È un uomo felice, appagato e sereno, non come altri…”