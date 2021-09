La SSC Napoli, con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento odierno. Di seguito, il comunicato.

“Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Elmas e Osimhen. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme ha fatto allenamento personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in palestra. Osimhen ha svolto lavoro di scarico e recupero”.