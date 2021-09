La vigilia di Napoli-Juventus, a causa della folle questione del calendario delle Nazionali, è una viglia complicata da gestire da entrambe le parti: tutte e due le squadre avranno giocatori che rientrano a ridosso della partita e ciò causerà grandi problemi.

In casa Napoli, Spalletti ha in mente una formazione ben delineata: in porta giocherà Ospina, anche se il colombiano tornerà stasera a Napoli. La difesa sarà confermata in toto dal tecnico, mentre a centrocampo spuntano le prime novità.

Con Lobotka out e Zielinski che potrebbe andare al massimo in panchina, Spalletti deve inserire sin dall’inizio Anguissa con Fabian Ruiz ed Elmas. Questo centrocampo sarebbe del tutto inedito, non solo per la presenza del camerunense, ma anche per il ritorno di Fabian Ruiz come regista, dopo le poche partite che giocò in quel ruolo( male, a dire il vero) nelle prime partite di Gattuso.

In attacco giocheranno Politano, Osimhen e Insigne: per il nigeriano, giocare questa partita è qualcosa di insperato e sa che dovrà dare tutto contro una difesa bianconera, formata da due tra Chiellini, Bonucci e De Ligt.

Per il nigeriano, come per Elmas e Rrahmani non è stata una vigilia semplice: ieri sono stati a Roma per compilare dei documenti in modo che possano partire per l’Inghilterra senza osservare la quarantena obbligatoria. I ragazzi hanno completato l’iter burocratico, ma ora la palla passa alla Uefa, che dovrà convincere il Governo inglese a cambiare le norme per non falsare anche le trasferte in terra inglese.