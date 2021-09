Il giornalista Carlo Alvino ha riportato, sul suo profilo Twitter, delle novità per quanto riguarda David Ospina in vista di Napoli-Juventus.

Infatti, il colombiano sarà impegnato nella notte tra giovedì e venerdì con la sua Colombia, contro il Cile. Come riportato da Alvino, poi, il portiere sarà in campo anche sabato nella sfida tra azzurri e bianconeri, ma il suo rientro è previsto non prima della tarda serata di venerdì.