UFFICIALE – Infortunio Chiesa, non partirà per Napoli: il comunicato della Juventus!

Novità riguardo l’infortunio di Federico Chiesa! L’ala della Juventus, come anticipato da Sky Sport, scongiurata la lesione muscolare dopo gli esami effettuati questa mattina, non partirà per la trasferta di Napoli. Nonostante sia solo un affaticamento infatti, per precauzione, Allegri non porterà l’ex talento della Fiorentina nemmeno in panchina. Gli impegni ravvicinati a cui si sottoporrà la Juventus nelle prossime settimane sono troppo importanti per rinunciare a Chiesa. Affinché la situazione non peggiori dunque, oltre che dei sudamericani, Allegri dovrà fare a meno dell’asso italiano.

Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus:

“Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli“.