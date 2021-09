Tuttosport – Ospina ci sarà per Napoli-Juve, ecco come!

Il charter che riporterà i colombiani in Europa sarà pagato dalla Federcalcio dei Cafeteros e secondo quanto riportato da “Tuttosport” un jet privato dovrà portare David Ospina e Juan Cuadrado a Napoli per venerdì sera. Saranno i due club, Napoli e Juventus, a pagare le spese. Ecco quanto riportato sul quotidiano: “Per il portiere è stato organizzato un doppio volo privato con la finalità di farlo arrivare a Napoli in tempo per la partita di sabato. Stanotte ci sarà a Barranquilla per Colombia-Cile, quindi gli 11 calciatori tesserati in club europei saliranno su un charter organizzato dalla federazione colombiana e che atterrerà alle 15 sulla pista dell’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. Da lì ognuno s’imbarcherà su altri voli, compresi Ospina e Cuadrado per i quali Napoli e Juventus hanno condiviso la spesa di un jet privato che permetterà loro di essere domani per ora di cena nei ritiri”.