Sky, Modugno: “Anche Zielinski torna in gruppo! Queste le ultime sul suo infortunio”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune informazioni sull’infortunio di Zielinski sul suo account twitter. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare, il centrocampista polacco sarebbe tornato a Napoli quest’oggi per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Dopo l’infortunio col Venezia infatti Zielinski è stato costretto a saltare sia il match col Genoa che con la sua nazionale. La Polonia ieri ha pareggiato contro l’Inghilterra ed anche in quel caso l’ex Empoli è stato lasciato in tribuna.

Ancora in dubbio dunque il suo impiego contro la Juventus! Solo i risultati degli accertamenti, daranno maggiori informazioni sulle condizioni del polacco e dei tempi di recupero.