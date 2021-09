Sky – Ecco le condizioni di Federico Chiesa!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Federico Chiesa, ha svolto gli esami medici questa mattina e ha avuto il risultato di un semplice affaticamento: nessuna lesione per l’esterno bianconero. Resta difficile l’impiego per sabato contro il Napoli ed è probabile il suo rientro per la prima di Champions League. Massimiliano Allegri scioglierà le riserve soltanto domani.

Ecco le probabili formazioni della Juventus secondo Sky Sport:

Juventus formato 3-4-3 con: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata, Kean.

Juventus formato 4-4-2 con: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Chiesa (o Kulusevski), Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kulusevski (o Kean).