Juan Jesus: “Napoli esperienza fantastica, proveremo di tutto per vincere qualcosa”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla sua nuova avventura in terra partenopea e sul big match tra Napoli-Juventus.

Sul Napoli e Spalletti: “Mi sento già a casa, gruppo unito, sto vivendo un’esperienza davvero fantastica. Mister Spalletti ci trasmette serenità ed è un allenatore con grande personalità, per noi è quasi come un padre. Lui conosce le nostre qualità e noi vogliamo dimostrargli di esserne consapevoli”.

Sull’esperienza alla Roma: “Non so perché ho giocato poco a Roma, non ero infortunato. A Trigoria ero il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, sono sempre stato professionale. Ho sempre dato il massimo, posso giocare a due o a tre. Devo solo dimostrare il mio valore”.

Su Napoli-Juventus: “So quanto sia importante per i nostri tifosi, la città ed il mister sentono molto questa partita. L’amichevole contro il Benevento è servita a me, Malcuit e Petagna, dovevamo mettere minuti nelle gambe. La Juventus è forte, ha solo un punto e vorrà ottenere i tre punti. Non bisogna sottovalutare i bianconeri”.

Su Koulibaly e Ounas: “Kalidou ha forza e tecnica, ci trasmette leadership. In attacco simo davvero forti, anche Ounas ha caratteristiche incredibili”.

In conclusione: “Ho 30 anni e sono nel pieno della mia maturità. Quando si gioca in una grande squadra devi ambire ad alzare qualche trofeo, faremo di tutto per vincere. Spalletti ci ha sempre detto che è bello alzare trofei, ma prima di questo passo, nella vita è importante anche essere belle persone”.