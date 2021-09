SSC Napoli – Lobotka, c’è la prima diagnosi dopo l’infortunio

Attraverso un comunicato emesso sui propri canali ufficiali, la SSC Napoli ha reso nota l’entità dell’infortunio subito in nazionale da Stanislav Lobotka. Non una bella notizia in virtù dell’assenza di Diego Demme e in vista dell’imminente match contro la Juventus. Questa la nota del club: “Lo slovacco è stato visitato dallo staff sanitario del Club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo.