Stanislav Lobotka ha subito un’elongazione del bicipite femorale destro e salterà il match tra Napoli e Juventus, in programma per sabato. Secondo Sky Sport, i tempi di recupero sono stimati intorno ai 10/15 giorni. Lo slovacco salterà dunque anche l’esordio in Europa League contro il Leicester, e andrebbe in dubbio per la quarta giornata con l’Udinese, che si giocherà esattamente tra 11 giorni.