CdS – Volo charter: quando Ospina raggiungerà i compagni

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione in merito al rientro di David Ospina nel gruppo squadra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il portiere partenopeo arriverà in Italia venerdì sera, con il volo che sta organizzando la Federazione colombiana con gli altri club europei interessati.

In seguito al viaggio, al primo difensore azzurro spetterà un breve salto a casa, per poi raggiungere i suoi compagni direttamente in albergo.

Da lì, lungo riposo prima di tornare in campo contro la Juventus di Max Allegri.