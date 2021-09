CdM – Dubbio Zielinski contro la Juve: pronto il sostituto

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sul big match di sabato pomeriggio contro la Juventus (ore 18:00, stadio Maradona).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, dovrà fare i conti con la probabile assenza di Piotr Zielinski a centrocampo.

Il giocatore polacco, infatti, non è al suo livello ottimale e difficilmente potrà scendere in campo per la terza di campionato. Giovedì, al suo rientro a Castel Volturno, lo staff medico valuterà le sue condizioni, per capire se potrebbe almeno partire dalla panchina.

Nel dubbio, Elmas è già pronto a prendere il suo posto dal 1′. Il macedone, giocherà questa sera contro la Romania e domani dovrebbe tornare in Italia.