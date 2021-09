Sky – Pronto il charter per riportare Ospina a Napoli: questo l’orario dell’arrivo a Capodichino!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, sarebbe tutto pronto per il volo charter che riporterà in Italia David Ospina ed altri 11 nazionali! Il portiere colombiano del Napoli, indispensabile per la sfida con la Juventus visto l’infortunio di Meret, si imbarcherà sul volo prontamente organizzato, subito dopo il match che vedrà la Colombia affrontare il Cile.

L’estremo difensore, e gli altri 11 calciatori, atterreranno a Parigi prima di trasferirsi definitivamente in Italia. L’arrivo dell’ex Arsenal è previsto intorno alle ore 15 di venerdì. Poco più di 24 ore dunque prima del big match del Maradona previsto, alle ore 18 di sabato.