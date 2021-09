TS – Osimhen, domani si scoprirà se potrà giocare contro la Juventus!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita tra Napoli e Juventus e a Victor Osimhen. Infatti, come riportato dal quotidiano, il Napoli scoprirà se potrà avere a disposizione Osimhen per la partita contro i bianconeri. L’avvocato Grassani ha chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano mentre Osimhen, occupato in Nigeria con la nazionale, potrebbe essere sentito tramite video. L’obiettivo del Napoli è provare l’innocenza di Osimhen e dimostrare che il nigeriano non ha agito intenzionalmente, come invece detto dal giudice Mastrandrea, nel contatto con Heymans.