L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla partita tra Napoli e Juventus e a David Ospina. Infatti, come riportato dal quotidiano, il colombiano rientrerà a Napoli a meno di 24 ore dal fischio d’inizio. Spalletti, secondo il quotidiano, lo manderà in campo solamente se il volo non gli avrà provocato altri danni. Sennò toccherà a uno tra Marfella e Idasiak difendere la porta azzurra contro la squadra di Allegri.