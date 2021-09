Gazzetta – Nessuna novità rilevante sul rinnovo di Insigne

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora lontano.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro non ha ancora trovato alcun accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto. Il suo entourage ha proposto un ingaggio di 5.5 mentre ADL ne proporrebbe addirittura 3,5 pur prolungando la sua avventura in maglia azzurra.

Il precampionato non è servito a trovare una quadra per sistemare una situazione che diventa sempre più difficile. Ci si augura che possa esserci la svolta quanto prima. Si preannuncia ancora lunga la storia dell’incertezza, in attesa che il campo continui ad emanare segnali positivi dalle prestazioni di Insigne con la maglia del Napoli.