Stefano Capozzucca, direttore sportivo del Cagliari, è stato intervistato dai microfoni di Unione Sarda:

“Tanti club ci hanno chiesto Nandez, anche il Napoli, che ha formulato un prestito da 1 milione di euro. Certe offerte però il Cagliari non poteva accettarle, per mandarlo via serve dargli il giusto valore”.