Il Napoli guarda alla situazione dei portieri: attualmente, la preoccupazione è per la partita con la Juventus, ma Giuntoli guarda già al mercato del prossimo anno.

Infatti, a fine anno Ospina andrà via e il ds è alla ricerca di un portiere che possa dare competitività al reparto insieme a Meret: nelle ultime ore, si è parlato di un interessamento per Onana, il portiere dell’Ajax che al momento è fermo per squalifica al doping, ma che ad inizio 2022 può tornare sul campo.

Ieri, il ds dell’Ajax Overmars ha chiarito che il giocatore non vuole rinnovare, dunque potrebbe essere un ottimo parametro zero la prossima estate: il Napoli monitora la situazione, ma un club italiano è in pole per l’olandese.

L’Inter è alla ricerca di un post Handanovic e avrebbe individuato in Onana un ottimo profilo per sostituirlo: il portiere è giovane, ha esperienza internazionale e inoltre arriverebbe a 0, fattore da non trascurare per la situazione attuale dei nerazzurri.

Secondo Tuttosport, l’Inter avrebbe già trovato un accordo con il portiere per il prossimo anno, ma Marotta sta valutando l’idea di prenderlo a gennaio dando un piccolo indennizzo all’Ajax in modo da farlo ambientare già nell’ambiente nerazzurro in questa stagione e dargli tutto il tempo di crescere alle spalle di Handanovic.