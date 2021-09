ADL l’aveva annunciato nella conferenza stampa di fine giugno a Roma: sul mercato, il Napoli avrebbe dovuto vendere prima(in caso di offerta congrua per qualche tesserato), oppure sul mercato il club partenopeo sarebbe stato pressoché immobile.

Alla fine ha prevalso il secondo scenario, e gli unici rinforzi che sono arrivati sono Juan Jesus a parametro zero e Anguissa in prestito dal Fulham: in particolare, Tuttomercatoweb ha fatto un approfondimento sul centrocampista africano.

Anguissa è un giocatore posizionale, fisico e di grande fisicità; il camerunense può giocare sia in una mediana a 2 che a 3, è bravo in fase di interdizione, dove recupera i palloni grazie alle sue grandi leve, ma ha anche dei buoni piedi. A volte esagera con i dribbling, ma in generale ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo metronomo del Napoli.

Starà a Spalletti provare a dargli un ruolo in campo.