Tra poco meno di un’ora, si giocherà a Basilea la gara tra Svizzera e Italia, una partita molto importante per il cammino di qualificazione dei ragazzi di Roberto Mancini, che devono vincere per cercare di tenere saldo il primo posto, valido per la qualificazione diretta.

Negli azzurri, il ct schiera Di Lorenzo e Chiellini al posto di Florenzi e Acerbi, Locatelli al posto di Verratti e Berardi al posto di Chiesa. Negli elvetici, sarà Seferovic l’unico terminale offensivo.

Queste le formazioni ufficiali: