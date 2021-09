Petagna, dopo il gol al Genoa punta ad essere titolare con la Juventus

Dopo la rete contro il Genoa, Aurelio De Laurentiis ha bloccato la sua cessione, mettendo in difficoltà Massimo Ferrero, che ormai lo pregustava già alla Sampdoria. Andrea Petagna, infatti, è rimasto in azzurro con grande felicità e gioia sua e dei suoi compagni, che appena hanno saputo la notizia lo hanno riempito di carezze ad abbracci. Come riporta Il Mattino, l’attaccante adesso punta ad essere titolare contro la Juventus, soprattutto se la sentenza sulla squalifica di Victor Osimhen non dovesse avere il risultato sperato. Ne ha già parlato con Spalletti e non è escluso che il tecnico toscano possa adottare questa soluzione.