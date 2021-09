Ospina sta meglio, le parole del ct Colombiano: “Sono tutti a disposizione”

David Ospina non è al 100%, ma cercherà in tutti i modi di recuperare per la gara della sua Colombia contro il Paraguay. Arrivano, quindi, rassicurazioni per il portiere del Napoli, grazie anche alle parole del ct colombiano Reinaldo Rueda:

“L’unico calciatore che resta indisponibile è Andrade, tutti gli altri sono a disposizione. Capiremo dall’ultimo allenamento chi potrà essere in campo”.

Ospina si è allenato regolarmente con i compagni nelle ultime due sedute, sintomo di una condizione che appare quasi recuperata.