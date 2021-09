Originali o false? Le maglie del Napoli vendute su Telegram, Instagram e Facebook

Il Napoli non è riuscito a metterle ancora in vendita, ma l’industria del falso probabilmente sì. «Ultimi arrivi: ecco le nuove magliette originali Ssc Napoli firmate Armani»: questo recitano gli annunci dei famigerati venditori delle nuove maglie del Calcio Napoli, firmate da Emporio Armani. Ebbene si, sembra surreale, ma neanche troppo. Nonostante le nuove maglie non siano su nessuno store ufficiale, queste rivendute da terzi vengono pubblicizzate come «originali» e sono vendute al costo di 80 euro.

Il paradosso – false o originali che siano – è che neppure l’ufficio marketing della Ssc Napoli è riuscita ancora a mettere in vendita le nuove divise azzurre. Di fatto nessuno – tranne i calciatori del Napoli – hanno potuto indossare o anche solo toccare con mano i prodotti originali. Il Napoli prevede di riuscire ad accontentare la propria torcida non prima del prossimo 20 settembre, e rendere ufficiale quindi fra un paio di settimane la vendita delle nuove divise.







La truffa però non è del tutto completa. Su Telegram ai venditori dicono che le casacche di Lozano e company le hanno già esaurite, ma che ne arriveranno altre a breve e che il costo è di 80 euro. Una chiara bufala, perchè le maglie del Napoli – in foto assai simili all’ originale – sono state messe in vendita in tutte e tre le colorazioni presentate prima dell’ inizio del campionato: azzurra, bianca e rossa. Sulla manica c’ è pure l’ ultimo sponsor arrivato in casa Napoli, quello prestigioso di Amazon. Quando però viene chiesta ai venditori l’autenticazione la risposta fredda e distaccata sembra facile immaginarla: «Se non vi fidate – rispondono su Telegram – non possiamo aiutarvi. Se vi fidate è bene altrimenti lasciate stare».

Il sospetto è che gli abili venditori abbiano voluto giocare d’anticipo: un vero colpo di maestro con una riproduzione – quasi – a regola d’arte.

