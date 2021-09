Meret può rientrare prima del previsto, i dettagli

Meret può rientrare prima. Una buona notizia per Luciano Spalletti, che al momento potrà contare su Ospina ma attende il recupero totale del suo portiere titolare. Di fatto gli ultimi esami sottoposti al portiere hanno evidenziato un infortunio non gravissimo, ma che comunque sarà recuperabile in un mese circa, settimana più settimana meno. Ma il Napoli ha un piano per farlo tornare prima almeno fra i pali per allenarsi.

Secondo Tuttosport il rientro potrebbe essere anticipato grazie ad un’infiltrazione, che permetterebbe quindi al numero 1 di potersi almeno allenare con il gruppo terminando anche prima il ciclo riabilitativo.