Esattamente una settimana fa, Andrea Petagna siglò il goal che garantì al Napoli la vittoria sul Genoa e quel goal cambiò il suo destino; da quel momento, la trattativa apparentemente conclusa prima della gara di Marassi non fu rifinita per la volontà di ADL di non concludere l’affare.

Oggi, in edicola, il Mattino ha fatto il punto su questa trattativa, che fu interrotta per la volontà di Spalletti di avere un’altra alternativa in attacco, un altro attaccante di “peso” dopo Osimhen.

Ebbene, questa trattativa mancata ha impedito a ADL di risparmiare 3,6 milioni d’ingaggio pur di accontentare Spalletti e il resto dello staff tecnico.