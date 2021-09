Anguissa, contro la Juventus potrebbe partire titolare: Spalletti ci pensa

Andrè Frank Zambo-Anguissa farà la sua prima gara in Serie A contro la Juventus, dopo aver giocato in Ligue 1, Liga e Premier League. Il camerunense, dopo le qualificazioni ai mondiali con la sua nazionale, sarà in città per la prima volta e Luciano Spalletti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sta pensando di schierarlo titolare già contro i bianconeri. Dopo aver scelto la maglia numero 99, infatti, il centrocampista è carico e pronto per questa sua nuova avventura con la maglia azzurra.