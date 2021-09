L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita tra Napoli e Juventus e all’infortunio di Meret. Infatti, come riportato dal quotidiano, il portiere potrebbe essere tra i convocati per la partita contro i bianconeri. Secondo il quotidiano, la frattura dell’apofisi traversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare non è un infortunio gravissimo e il friulano, con un’infiltrazione, potrebbe già essere in panchina contro la squadra di Allegri.