Radio KKN – Napoli, tegola portieri: la posizione su Mirante

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione portieri parlando anche delle voci su Mirante.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli non ha mai contattato Mirante e non credo ci sia mai stato nulla, ma di certo non si farà. Sembra assurdo pensare di tesserare un altro portiere, avendo Ospina che percepisce anche lui un ingaggio alto. Personalmente sono sempre stato d’accordo con Gattuso sulla scelta del colombiano, Meret deve crescere ancora tanto”.