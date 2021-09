Radio KKN – Il Prof. Falco: “Meret sarà in campo tra più di un mese”

Il professor Domenico Falco, responsabile di Ortopedia e Traumatologia della Clinica Pineta Grande, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’infortunio di Alex Meret. Infatti, come riportato dal sito della radio, il professore ha annunciato che il portiere sarà disponibile tra più di un mese. Il professor Falco ha dichiarato che non ci saranno danni in futuro a causa di questo problema. Inoltre, come riportato dal sito, il portiere friulano non aveva accusato niente in principio a causa della fase di stupore in cui non si sente assolutamente nulla. Il portiere quindi salterà non solo i big match con Juventus e Leicester ma anche le partite in serie A con Udinese, Sampdoria, Cagliari e Fiorentina mentre in Europa League salterà anche la partita con lo Spartak Mosca. È possibile che il portiere torni dopo la sosta, il 17 ottobre, con il Torino al San Paolo