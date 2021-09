Eduardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul ricorso di Victor Osimhen.

Ecco quanto affermato: “Per diversi motivi continuo ad essere ottimista sul ricorso di Osimhen. Innanzitutto il fallo è accaduto sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tutti si muovono ed eccessivo parlare di volontarietà. Inoltre l’avversario non ha ricevuto l’ausilio del medico e non ha subito alcun danno fisico. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter ridurre la squalifica ad una gara. Una situazione analoga è accaduta in B, addirittura con due mani sul volto, è la squalifica è stata di una giornata. Tra l’altro il Napoli ha un avvocato bravissimo e saprà farsi valere. Audizione arbitro? Non credo sia possibile, anzi non si può. Al massimo potrebbe partecipare il calciatore, ma non è del tutto certo anche per evitare il viaggio a Roma”.