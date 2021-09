Auriemma sul rinnovo di Insigne: “Per l’accordo servirà tempo, c’è solo un modo per arrivare ad un punto d’incontro”

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport sempre vicino alle vicende di casa Napoli, ha dedicato il suo consueto podcast diffuso attraverso Youtube alla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, ancora una volta distintosi in campo col Napoli e con la maglia della Nazionale:

“Non bisogna entrare nel merito della situazione economica del Napoli, ma fa ridere sentir dire che ADL abbia tolto il sorriso a Insigne. L’incontro per il rinnovo non c’è ancora stato perché la stategia del presidente è questa, non si vuole sbilanciare; un po’ di tensione probabilmente c’è stata e il patron preferisce non incontrarlo. ADL evita l’incontro piuttosto che togliere il saluto. Insigne è il giocatore più rappresentativo del Napoli, la situazione è delicata ed era prevedibile che la stagione iniziasse senza la firma. Questo non deve far paura, o almeno non più, perché se è vero che Lorenzo avrà avuto tantissime offerte è vero anche che la maggior parte di queste non sono meritevoli di un addio al Napoli.

In caso di incontro a breve ci sarebbe troppa tensione, bisognerà aspettare dicembre e sono sicuro che un punto di incontro si troverà. E’ chiaro che se Insigne chiede quello che ha chiesto, e che merita, il Napoli non se lo può permettere senza la Champions. Insigne aspetterà fino alla fine per capire se il Napoli tornerà in Champions League, perché io credo che quello è l’unico modo per trovare un punto d’incontro. Insigne ama il Napoli ed è inutile parlare di saluto o meno, Lorenzo giocherà tutte le partite al massimo come sempre fatto…”.