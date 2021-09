Ospina, ipotesi charter intercontinentale per farlo rientrare prima

David Ospina dovrebbe riuscire a tornare in tempo per la gara di sabato pomeriggio contro la Juventus. Stando a quanto riportato da Massimo Ugolini, inviato e giornalista Sky, infatti, il Napoli starebbe cercando di organizzare un charter intercontinentale per anticipare il ritorno del portiere colombiano e, con lui, tutti i calciatori della Serie A colombiani e cileni impegnati nella sfida per la qualificazione al mondiale in Qatar 2022. Questo permetterebbe ai calciatori coinvolti di rientrare al più tardi venerdì pomeriggio.