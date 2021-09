Napoli, le ultime sulle condizioni di Ospina in vista della sfida contro la Juventus: i dettagli

Arrivano buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro la Juventus: infatti dopo l’infortunio ad Alex Meret, fuori circa un mese al momento, hanno spaventato le condizioni di David Ospina, uscito malconcio dalla sfida tra Colombia e Bolivia.

Il portiere colombiano al 94′ ha subito una brutta botta ed in un primo momento la sua presenza al Maradona contro i bianconeri era in forte rischio. Come riportato da Calciomercato.it, nelle ultime ore lo stato di salute è migliorato. Si tratterebbe di una botta, non dovrebbero esserci problemi, dunque, per la partita con la Juventus. In programma sabato 11 settembre alle 18:00. Almeno non sul piano fisico, poi per arrivare in tempo Ospina dovrà fare le corse. Non è escluso un volo privato condiviso con l’amico Cuadrado.