Il Mattino – Uno svincolato bussa alle porte del Napoli

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, pare che un giocatore svincolato stia tentando di approdare al Napoli.

Si tratta di di Antonio Mirante. L’ex portiere della Roma, si allena quotidianamente (2 volte al giorno) a Sorrento e non gli dispiacerebbe ricevere una chiamata da parte del club partenopeo.

Il primo difensore, potrebbe essere la soluzione per tamponare l’assenza di Alex Meret (fuori per recente infortunio), ma il club di Aurelio De Laurentiis, non sembrerebbe disposto a tesserare un calciatore svincolato.

Per il momento, dunque, la situazione resterà invariata e il Napoli affiderà la difesa dei pali a David Ospina, dimostratosi un valido sostituto.