SKY – Piccolo fastidio col Genoa poi gli accertamenti, questi i tempi di recupero di Meret!

Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sull’infortunio di Alex Meret. Queste le sue parole: “Secondo le impressioni dei medici presenti a Coverciano, nel ritiro della nazionale, Meret non tornerà a disposizione di Spalletti prima di 3-4 settimane! Il portiere azzurro si è fatto male in occasione del goal annullato al Genoa, nell’ultima giornata di Serie A.

All’inizio, l’ex Spal, ha avvertito solo un leggero fastidio ed è per questo che ha preso parte al team dell’Italia per i prossimi match. A Coverciano però è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno reso noto l’infortunio ed i relativi tempi di recupero“.