Lobotka categorico: “Spalletti mi sta dando fiducia! Con Gattuso perdere peso sarebbe stato inutile..”

Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista al portale Sport Aktuality.

L’attuale centrocampista azzurro ha risposto a molteplici domande sul suo momento di forma: “Spalletti mi considera molto e mi sta dando fiducia. E’ stata importante la comunicazione nei miei confronti fin dall’inizio, mi stimola molto.

Su Gattuso ha poi dichiarato: “Con Gattuso avrei potuto perdere anche dieci chili ma non avrei giocato comunque. Ho sempre provato ad essere ottimista, ma non è stato per niente facile purtroppo. Sono rimasto proprio perchè sapevo arrivasse un nuovo allenatore”. Una stoccata, questa, davvero importante all’ex allenatore azzurro. Sul campionato ha infine dichiarato: “Per ora è fondamentale concentrarsi sul ritorno in Champions, poi si vedrà. Se dovessimo renderci conto di competere per il titolo, proveremo a vincerlo“.

Un Lobotka a 360 gradi.