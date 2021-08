Dries Mertens è stato paparazzato pochi minuti fa in una trattoria di Posillipo denominata “Cicciotto”.

L’attaccante si è fermato per cena con alcuni amici dopo essersi goduto una giornata a Napoli: il belga non è ancora pronto per tornare a disposizione di mister Spalletti e sta continuando il lavoro di riabilitazione prima di tornare in gruppo con i compagni di squadra ed essere arruolabile.