UFFICIALE – Palmiero è del Cosenza: l’annuncio ufficiale

È arrivata l’ufficialità: Luca Palmiero è ufficialmente un nuovo calciatore del Cosenza in prestito secco annuale!

A riportarlo è lo stesso club calabro con un comunicato ufficiale:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Palmiero, proveniente dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Il centrocampista, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 1 maggio 1996, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Per lui si tratta di un gradito ritorno in rossoblù. Nelle fila dei lupi infatti ha già collezionato 68 presenze e 1 gol tra il 2017 e il 2019, annate coincise con la promozione in B e una tranquilla permanenza nella serie cadetta. Palmiero è ora pronto a indossare nuovamente la maglia del Cosenza!”