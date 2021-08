Andrea Petagna è il punto interrogativo più grande di queste ultime ore di mercato del Napoli. L’attaccante ex Spal sembrava vicinissimo alla Sampdoria ma le cose sembrano essere cambiate.

Come riportato da Sportitalia, adesso la posizione della società azzurra è quella di trattenere l’attaccante. La trattativa non è del tutto chiusa, in quanto l’attaccante non ha preso ancora una decisione definitiva ma il Napoli ora è più restio alla cessione.