Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa

Di seguito le novità del 31/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

JUAN JESUS (100%) – UFFICIALE: A PARAMETRO ZERO

MARFELLA (100%) – UFFICIAL E: A TITOLO DEFINITIVO DAL BARI

ANGUISSA (99%) – Clicca qui per approfondire



SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

_______________________________________

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 31-08-2021:

13:30: KKN – Petagna, la Sampdoria si allontana, nel suo futuro c’è sempre più Napoli! Il centravanti ex Spal è ad un passo dalla permanenza.

13:20: Sportitalia – Petagna più vicino alla permanenza al Napoli. La società azzurra non sembra intenzionata a lasciar partire l’attaccante ex Spal. Affare con la Sampdoria difficile

13:05 Sky – È fatta per il ritorno di Palmiero al Cosenza, ormai ci siamo, il centrocampista tornerà in Calabria in prestito dal Napoli. Ad annunciarlo il giornalista Gianluca Di Marzio.

10:50 – Il Napoli chiuderà la sua sessione di mercato senza l’acquisto di un terzino sinistro. A riportarlo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

10:30 – Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Adam Ounas rimarrà al Napoli per la stagione corrente

08:30 – Ancora in bilico il futuro di Andrea Petagna. L’accordo tra Napoli e Sampdoria c’è, ma il giocatore vorrebbe rimanere in maglia azzurra. Le prossime ore di mercato saranno decisive.

00.00 Di Marzio – Anguissa al Napoli, firme previste in mattinata. Operazione da 10 milioni.

16:10 Secondo quanto riportato da Matteo Mosciatti, giornalista per Sportface, il Napoli è vicino alla cessione di Zinedine Machach: il calciatore è a Budapest con i suoi due agenti e un intermediario per parlare del trasferimento all’Honved. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

15:20 Palmiero vicino al Cosenza. A riportarlo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky.